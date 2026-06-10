Perú revive recuerdos en RD

Perú espera el desenlace de unas elecciones apretadas mientras el conteo avanza voto a voto. La incertidumbre domina los comentarios de los ciudadanos que siguen cada actualización y el país permanece atento a un resultado que todavía no ofrece un ganador definitivo.

Para la República Dominicana, esa escena tiene algo de familiar. Durante años, las noches electorales estuvieron marcadas por la tensión, las largas esperas y el temor de que la incertidumbre terminara alimentando conflictos políticos. Conocer al próximo presidente no siempre fue un proceso sereno y, en más de una ocasión, el país vivió horas de inquietud colectiva.

En las últimas elecciones presidenciales, los resultados se han conocido dentro de un marco de mayor confianza institucional y con actores políticos que, más allá de sus diferencias, han mostrado una disposición más prudente frente al veredicto de las urnas.

La espera que hoy vive Perú recuerda que la estabilidad democrática no se construye de un día para otro. También sirve para valorar que, en la República Dominicana, el tiempo electoral ha dejado de ser un sinónimo de sobresalto y se ha convertido, poco a poco, en una prueba de madurez cívica.