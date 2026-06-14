La guerra temprana del 2028

Aunque falta poco menos de dos años para las elecciones presidenciales, en el PRM ya comenzaron las batallas por el poder interno. La suspensión judicial de las elecciones de Fedodim no solo revela diferencias sobre procedimientos estatutarios; también deja al descubierto una realidad que muchos intentan disimular: la carrera hacia el 2028 está en marcha. La disputa por el control de la entidad municipalista se convirtió en una medición de fuerzas entre los principales proyectos presidenciales oficialistas.

Lo que antes parecía un dominio cómodo de sectores vinculados a David Collado, comenzó a cambiar tras la reciente recomposición de las asociaciones regionales, donde otras corrientes ganaron terreno. La aparición de una alianza entre dirigentes cercanos a Carolina Mejía y Wellington Arnaud añade un nuevo ingrediente a la competencia interna.

No se trata únicamente de quién dirige Fedodim, sino, de quién acumula estructuras, liderazgos territoriales y capacidad de movilización para el futuro. En política, los organismos intermedios suelen ser el termómetro de las grandes disputas. Por eso, detrás de una elección municipal aparentemente rutinaria, se esconde una pelea mucho más relevante.