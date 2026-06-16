Grandes expedientes de pequeños

Mientras la atención se concentraba el lunes en las decisiones en los tribunales sobre el trágico caso Jet Set y el expediente de corrupción encabezado por Adán Cáceres y compartes, se conocía también un hecho que vincula a protagonistas pequeños de edad, pero con una gran carga criminal que pesa sobre sus hombros juveniles.

Un adolescente de apenas 13 años fue enviado a cumplir 30 días de prisión preventiva, imputado de matar, junto con otro menor de 12, a Lucero Diroche Montero, también de 12 años. El suceso ocurrió en el sector Valiente, del distrito municipal La Caleta. La jovencita fue hallada sin vida en una piscina abandonada, con heridas de arma blanca y signos de violencia sexual.

Ese mismo lunes transcurrían dos semanas de que también se dictaran 30 días de internamiento provisional contra tres adolescentes de 14, 16 y 17 años, acusadas de la muerte de otra menor de 14 que se encontraba bajo la tutela del Conani, en un hogar de paso en Guerra. El expediente señala que la ahorcaron con el cordón de un pantalón.

Mientras en los tribunales se ventilan grandes casos que atormentan, escandalizan otros de pequeños. La descomposición familiar y social es cada vez más evidente. Y el diablo anda suelto.