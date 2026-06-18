Los dueños de bancas sí saben

Si algo quedó claro con el llamado plan anticrisis, es que los dueños de bancas no juegan a la suerte, hacen sus cálculos. Mientras al ciudadano común le explican y aplican la amarga medicina con palabras bonitas, en el Congreso hubo manos hábiles para rebajar la dosis cuando el paciente era el negocio de las apuestas.

La propuesta original del Gobierno llevaba el impuesto único anual de las bancas de lotería a RD$120,000. Pero, después del meneo legislativo, la cifra terminó en RD$80,000. Sigue siendo un aumento fuerte frente a lo que pagaban, sí; pero también es un recorte de RD$40,000 respecto al golpe que venía en el proyecto.

Ahí es donde uno entiende por qué algunos aspirantes, dirigentes y políticos conocen tan bien el camino de la banca al hemiciclo. Para pedir votos son humildes; para defender intereses, matemáticos. Y si usted es de los que les atrapa cheles en campaña, tome nota: esos mismos saben cuándo y a quiénes apretar y cuándo aflojar.

Y si usted es de los que juega a la suerte: sepa que le subieron el impuesto si alguna vez se saca un premio. Entre RD$200,000 y RD$600,000 pagarán 15 % y por encima de RD$600,000, 25 %. La crisis, al parecer, no aprieta igual cuando el negocio tiene dolientes con curules.