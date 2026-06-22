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De buena tinta
    | 2 min de lectura

    El duelo que ya se anuncia

    Las señales en el PLD apuntan a que la contienda estará entre Gonzalo y Abel

    En el PLD comienzan a acomodarse las fichas y, aunque todavía falta mucho camino por recorrer, algunas señales ya parecen difíciles de ignorar. Gonzalo Castillo vuelve a ocupar el centro del tablero y no necesariamente porque haya desplegado una intensa actividad política o porque concite un entusiasmo arrollador dentro de las estructuras partidarias. Su principal fortaleza tiene nombre y apellido: Danilo Medina.

    En una organización donde el liderazgo del expresidente sigue siendo determinante, el respaldo del jefe suele valer más que cualquier encuesta interna. Por eso no sorprendió que Charlie Mariotti decidiera guardar sus propias aspiraciones y sumarse al proyecto del exministro de Obras Públicas. Leyó las señales y actuó en consecuencia.

    Castillo, además, ha recibido gestos que no han pasado inadvertidos. Más de un dirigente comenta el trato particularmente cordial que le ha dispensado la embajadora de Estados Unidos, detalle que en política nunca deja de alimentar interpretaciones.

    Pero la historia está lejos de estar escrita. Del otro lado aparece Abel Martínez, también excandidato presidencial y con una base política propia que no puede ser subestimada. El duelo parece pactado, aunque todavía no declarado.

    La incógnita está en Santiago. Abel se mueve poco, habla menos y observa mucho. En política, esa también es una forma de hacer campaña. 


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