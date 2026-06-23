Trump tiene tiempo para todo

A pesar de que lleva el peso del mundo por el conflicto en Medio Oriente y las responsabilidades de dirigir la principal potencia del mundo -si es que ya no es China-, el presidente Donald Trump parece encontrar tiempo para gustos y encantos.

Está "encariñado" con el Estanque Reflectante del Monumento a Lincoln, en Washington, convertido ahora en motivo de controversia tras una restauración que costó cerca de 14 millones de dólares.

Trump promovió que las aguas del estanque reflejarían un azul patriótico. Sin embargo, apenas unas semanas después de concluidos los trabajos, las algas regresaron y volvieron a teñirlas de verde.

Molesto por la situación, el mandatario amenazó el lunes con aplicar 10 años de prisión a quienes vandalicen el estanque. La obra forma parte de los preparativos para la conmemoración de los 250 años de la Independencia de Estados Unidos, el próximo 4 de julio.

No importa si a Trump le toca llevar las riendas del mundo. Tiempo tiene para mirar unas aguas. Mientras, nos queda a nosotros observarlo y esperar por su próxima "hazaña".