Internet como necesidad

Al dominicano no le molesta pagar todo. Le molesta pagar aquello que siente que no recibe completo. Por eso el internet, aunque duela en el bolsillo, se defiende como una necesidad: sirve para trabajar, estudiar, vender, entretenerse, hablar con la familia y resolver diligencias. Se paga porque se usa y porque, si falla, se reclama de inmediato.

Con la luz, el agua o la basura la relación es distinta. Ahí pesa una historia larga de servicios irregulares, facturas que llegan puntuales aunque el servicio no siempre llegue igual, y una vieja idea de que lo público debería costar poco o nada. El ciudadano paga, pero muchas veces paga con rabia.

El problema no es solo cultural ni solo económico. Es de confianza. Cuando una familia compra tinaco, inversor, bomba, planta o paga motoconcho para completar lo que el sistema no resuelve, siente que está pagando dos veces: una al proveedor formal y otra a la supervivencia diaria.

La enseñanza es sencilla: la gente acepta mejor pagar cuando ve valor, continuidad y consecuencia. El internet ganó ese lugar. Los servicios públicos todavía tienen que ganárselo. Porque en el bolsillo popular, el recibo más pesado no siempre es el más caro, sino el que parece más injusto.