El presente digital

Hubo un tiempo en que el cumpleaños de Luis Abinader transcurría como el de cualquier dirigente político: llamadas, visitas de allegados y alguna que otra felicitación discreta. Nada fuera de lo común. El calendario seguía su curso y el país apenas reparaba en la fecha.

La escena cambió desde que llegó al Palacio Nacional. Cada 12 de julio se inaugura una peculiar competencia en las redes sociales: ¿quién felicita primero al Presidente? Funcionarios, legisladores, directores y hasta quienes rara vez publican algo se apresuran a redactar un mensaje cargado de elogios, acompañado, por supuesto, de una fotografía junto al mandatario.

La imagen parece ser tan importante como el texto.

Los veteranos periodistas de Palacio recuerdan otra época. Entonces había que cubrir interminables filas de funcionarios, dirigentes y simpatizantes que acudían personalmente a estrechar la mano del cumpleañero presidencial. Lo mismo ocurría en los saludos de Año Nuevo.

Las filas desaparecieron, pero solo del pasillo. Hoy se forman en X, Instagram y Facebook. Cambió el escenario, no la costumbre. La tecnología modernizó la forma de decir presente, pero el viejo reflejo cortesano sigue intacto: que se vea la felicitación, que quede constancia del saludo y, sobre todo, evitar que alguien piense que uno se enfrió... o que se calentó.