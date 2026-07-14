La violencia de género desborda hasta los espacios creados para combatirla. Eso parece estar ocurriendo en la unidad especializada ubicada en Alma Rosa I, Santo Domingo Este. Un sector que alguna vez fue eminentemente residencial y hoy crece verticalmente con torres de apartamentos y comercios, tiene una cuadra que hierve, incluso, los días feriados.

La unidad funciona en una antigua vivienda remozada en 2022, con una inversión cercana a los 18 millones de pesos. Pero el desarrollo urbano ha terminado chocando con la naturaleza de los casos que allí se atienden.

Los vecinos lo comprobaron de la peor manera en mayo pasado. Esmeralda Moronta acudió a presentar una denuncia por violencia de género, pero al salir tuvo que escapar del mismo hombre al que denunció. Omar Tejeda la alcanzó en un colmado cercano y la asesinó a tiros.

Ahora, la Defensa Pública denunció el hacinamiento en la reducida cárcel donde están detenidos más imputados de los que originalmente podía albergar.

Recordemos que todo esto ocurre en un sector residencial de clase media, con centros educativos en las inmediaciones e incluso la casa del alcalde del municipio.

Hasta que el ordenamiento territorial de nuestras ciudades sea una realidad, viviremos mansos entre cimarrones.