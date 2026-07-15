El verbo favorito del poder
¿Recular es un nuevo método político?
Si hubiera que escoger el verbo que mejor retrata una parte de la política dominicana de los últimos años, recular tendría buenas posibilidades de ganar. Y no solo por los congresistas.
También el Poder Ejecutivo ha tenido que conjugarlo en decisiones que, tras ser anunciadas con firmeza, terminaron modificándose o retirándose ante la presión política, social o técnica.
Ahora el turno vuelve a ser del Congreso, con el Código Penal. Después de años de debates, estudios, comisiones y versiones distintas, parecía que el país se acercaba al desenlace.
Sin embargo, apenas aprobado el proyecto, ya comenzaron las propuestas para corregir artículos, reabrir discusiones y replantear decisiones que minutos antes parecían definitivas.
Rectificar no debería verse como un pecado. En democracia, escuchar y corregir también es gobernar. Pero cuando el movimiento hacia atrás se vuelve casi una constante, la percepción cambia.
La ciudadanía empieza a preguntarse si las decisiones realmente llegan maduras al momento de votarse o si se aprueban para volver a discutirse después.