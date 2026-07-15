El verbo favorito del poder

Si hubiera que escoger el verbo que mejor retrata una parte de la política dominicana de los últimos años, recular tendría buenas posibilidades de ganar. Y no solo por los congresistas.

También el Poder Ejecutivo ha tenido que conjugarlo en decisiones que, tras ser anunciadas con firmeza, terminaron modificándose o retirándose ante la presión política, social o técnica.

Ahora el turno vuelve a ser del Congreso, con el Código Penal. Después de años de debates, estudios, comisiones y versiones distintas, parecía que el país se acercaba al desenlace.

Sin embargo, apenas aprobado el proyecto, ya comenzaron las propuestas para corregir artículos, reabrir discusiones y replantear decisiones que minutos antes parecían definitivas.

Rectificar no debería verse como un pecado. En democracia, escuchar y corregir también es gobernar. Pero cuando el movimiento hacia atrás se vuelve casi una constante, la percepción cambia.

La ciudadanía empieza a preguntarse si las decisiones realmente llegan maduras al momento de votarse o si se aprueban para volver a discutirse después.