Nuestros bosques nos hablan

Mientras los dominicanos se entretienen con los temas que se mueven en las redes sociales, fuera del ecosistema digital transcurre una realidad que conocen muy bien los comunitarios rurales, los guardaparques, los agricultores y las autoridades que no se distraen de su rol.

Nuestros bosques, esos que componen los paisajes que admiramos desde un vehículo cuando viajamos al interior del país, hablan cuando se recorren. Gritan por el cese de los incendios forestales provocados, de la agricultura indiscriminada, de los rellenos de manglares para construir edificaciones, de la siembra de cultivos en áreas protegidas y de la deforestación que amenaza los nacimientos de agua.

Diario Libre, que procura hacer un buen periodismo, envió a periodistas y fotógrafos a internarse en montañas, sierras, cordilleras, llanuras y costas para documentar el estado de nuestros bosques.

Los hay bien conservados —amén por eso—, pero también los hay con un nivel preocupante de degradación. La Sierra de Neiba es el ejemplo más evidente de un ecosistema castigado por la intervención humana. Y los incendios recurrentes en la Sierra de Bahoruco son la cereza del pastel.

Todavía estamos a tiempo de conservar lo que permanece en buen estado y de recuperar lo que hemos deteriorado. La naturaleza sabe regenerarse. Dejémosla hacerlo.