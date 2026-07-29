×
Versión Impresa
Día Jueves, 19 de Febrero de 2026 Edición 7251.
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
De buena tinta
    | 2 min de lectura

    Calor sin llamaradas

    Una geografía que resiste retos del clima

    El calor aprieta y el paisaje de la Línea Noroeste, allí donde Montecristi se encuentra con Puerto Plata, puede recordar por momentos a un territorio semidesértico. 

    Los cambrones dominan el horizonte, el sol castiga la tierra y el bosque seco parece desafiar cualquier idea de exuberancia tropical. Sin embargo, esa misma geografía guarda una paradoja que pocas veces valoramos.

    Mientras el sur de Europa ve desaparecer decenas de miles de hectáreas bajo incendios forestales cada verano, aquí el calor sofocante no ha derivado en tragedias de esa magnitud, aunque los lugareños sufran temperaturas cada vez más asfixiantes. A escasos metros de los matorrales espinosos que no pocos aprovechan para hacer empalizadas que dividen propiedades, aparecen pastizales verdes donde el ganado pasta con normalidad, como si la naturaleza hubiera decidido cambiar de escenario en cuestión de minutos.

    La misma costa donde sobreviven manatíes, también alberga a Cayo Arena, ese banco de arenilla blanca que emerge y se esconde al ritmo de las mareas. Son contrastes que recuerdan que la isla desafía cualquier manual de geografía, en sus escasos 48 mil kilómetros cuadrados.

     

    TEMAS -

      Periódico líder de República Dominicana centrado en las noticias generales y el periodismo innovador.