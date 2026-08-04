Tres clavos

Si comparamos a la República Dominicana con los sobresaltos antidemocráticos de otras sociedades de la región, la nuestra ofrece una estabilidad importante para vivir. El "pero" en la sopa es que, como toda sociedad imperfecta, siempre aparecen incautos que punzan como un clavo en el zapato.

El primer clavo es el feminicida. Casi cada semana se reporta un feminicidio este año, y algunos casos estremecen aún más por la edad adolescente de las víctimas.

El segundo clavo son los choferes salvajes, ya sea en patana, camión, guagua, yipeta, carro, motor, scooter... Aunque se reportan menos muertes por accidentes de tránsito, no se han contenido los choques, que siguen siendo el pan de cada día.

Y un tercer clavo son los recién graduados ladrones de tiendas incendiadas. Mientras el sábado una negra humareda ascendía al cielo y las llamas salían por las ventanas de una sucursal de L&R Comercial, también se celebraba una peculiar ceremonia de graduación: la de los ladrones. Sí, de esos que sacaron la fuerza de Hulk para llevarse sofás, neveras, lavadoras y televisores... sin quemarse siquiera un cabello. La Policía reportó que recuperó decenas de los artículos saqueados por esos nuevos ladrones, si es que ya no lo eran.

Al dominicano se le considera solidario y hay quienes dicen que este país es un paraíso. Pero si hasta en el cielo entró el mal, aquí también puede convivir.