El atajo sale demasiado caro

En República Dominicana se ha vuelto imposible ignorar las historias sobre personas que terminaron con secuelas físicas y emocionales tras ponerse en manos de falsos especialistas en cirugía plástica. La lógica que sostiene ese intrusismo guarda un inquietante parecido con los esquemas piramidales: ambos venden una promesa seductora, minimizan los riesgos y apelan a la urgencia de decidir antes de pensar. En uno se promete transformar el cuerpo; en el otro, multiplicar el dinero.

El mecanismo psicológico es parecido: ofrecer resultados extraordinarios por una inversión aparentemente pequeña. Cuando la realidad aparece, el daño ya está hecho. En las pirámides desaparecen los ahorros; en los procedimientos clandestinos pueden desaparecer también la salud y la tranquilidad.

En ambos casos abundan las recomendaciones informales y las ofertas irresistibles, mientras escasean las verificaciones básicas. La lección no es desconfiar de toda oportunidad, sino entender que los atajos suelen tener el peaje más alto. En ambos casos, vale recordar que hay una sociedad de cirujanos plásticos y orientaciones públicas de autoridades financieras sobre inversiones seguras.