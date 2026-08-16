La hora de mover las fichas

Los nervios estaban de punta. Desde hace semanas, más de un funcionario miraba el teléfono con cierta aprensión, mientras crecían los rumores sobre los cambios que finalmente comenzaron la tarde de este domingo y que, según el propio Gobierno, concluirán hoy.

Pero más allá de quién sale, quién entra o quién cambia de despacho, la renovación del tren gubernamental resulta saludable. Luis Abinader entra desde ahora en una etapa decisiva: comienza la cuenta regresiva de su último período constitucional y cada día tendrá mayor peso en el balance final de su gestión.

Ya no sobra tiempo para funcionarios acomodados, despachos sin resultados ni proyectos que avanzan a paso de tortuga. Quienes permanezcan y quienes lleguen deberán entender que comienza una carrera contra el reloj.

Porque los gobiernos también son evaluados por cómo terminan. Abinader tiene por delante dos años para consolidar obras, corregir fallas y convertir promesas pendientes en resultados.

Los funcionarios pueden ayudarlo a cerrar bien o convertirse en una pesada carga. Por eso, mover las fichas ahora no solo es conveniente. Era necesario.

Y después de los decretos viene lo verdaderamente importante: demostrar que los cambios valieron la pena.