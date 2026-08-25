RD también se está quemando

A la capital no llega el olor del humo que desde el fin de semana ha subido del pinar de Valle Nuevo por un nuevo incendio forestal. Ese humo no ha sido tendencia en las redes sociales, como cuando ha provenido, maloliente e irritante, del vertedero de Duquesa. No, ese humo no llegó a la capital. Pero no se puede pasar por alto.

A pesar de las alertas y advertencias sobre la práctica que lo originó, la causa es vieja: la quema de terrenos para cultivo.

No han bastado denuncias, campañas ni detenciones. Tampoco que, a finales de julio, Medio Ambiente prohibiera temporalmente las quemas agrícolas y de residuos sin autorización, como medida para prevenir los incendios forestales.

Como a la capital no llega el humo, al menos llegan los números. Los compartimos, por si generan conciencia: el país registró 109 incendios forestales en los dos primeros meses de la segunda temporada alta del año, que va de junio a septiembre. Es la mayor cantidad para ese período en 30 años.

Quizás usted ha visto en las redes sociales los devastadores incendios de este 2026 en España, Francia, Canadá y Estados Unidos. Esos se viralizaron mucho más que los ocurridos este mismo año en la Sierra de Bahoruco, que devoraron una superficie cercana al 8 % de esta área protegida.

Sepa que, en este país más pequeño, colocado en el mismo trayecto del sol, el humo no les huele a todos, pero también se está quemando.