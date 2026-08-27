Omar enciende los motores

Omar Fernández parece haber entrado en una nueva etapa de su carrera política. El joven Fernández ya no se limita a escoger cuidadosamente dónde aparecer y a presentaciones de redes sociales estéticamente cuidadas para el posicionamiento y la población Z. En tan solo una semana arrancó motores... como el inicio de clases.

Habló de migración haitiana, educación, tamaño del Estado, impuestos, pensiones, tecnología china, planteó la unidad opositora y hasta en dónde se ubica ideológicamente. Bien conservador y de derecha (no tibio) como le gusta a la Embajada.

El senador se abrió un frente con Educación al afirmar que la matrícula de estudiantes haitianos aumentó de unos 25 mil en 2007 a más de 205 mil en 2025. Cuando el ministro Luis Miguel De Camps cuestionó el planteamiento, Omar respondió con el Anuario de Estadísticas Educativas del propio ministerio y pidió que la discusión se hiciera con datos.

Al endurecer su discurso migratorio propuso un centro de detención en la frontera para extranjeros en condición irregular y castigos severos contra funcionarios involucrados en redes de tráfico de personas.

Planteó un tema de campaña, que luego se olvida, un Estado "más pequeño" y menos burocrático. Además de reducir el gasto improductivo, eliminar algunas cargas tributarias y mayor libertad económica.

Hasta se emburujó en el pleito entre Washington y Pekín por las empresas tecnológicas chinas... vaya, vaya... ¿Llegó el tiempo de hablar política?