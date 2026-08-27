Omar enciende los motores
El choque de Omar Fernández con Educación por la matrícula estudiantil
Omar Fernández parece haber entrado en una nueva etapa de su carrera política. El joven Fernández ya no se limita a escoger cuidadosamente dónde aparecer y a presentaciones de redes sociales estéticamente cuidadas para el posicionamiento y la población Z. En tan solo una semana arrancó motores... como el inicio de clases.
Habló de migración haitiana, educación, tamaño del Estado, impuestos, pensiones, tecnología china, planteó la unidad opositora y hasta en dónde se ubica ideológicamente. Bien conservador y de derecha (no tibio) como le gusta a la Embajada.
El senador se abrió un frente con Educación al afirmar que la matrícula de estudiantes haitianos aumentó de unos 25 mil en 2007 a más de 205 mil en 2025. Cuando el ministro Luis Miguel De Camps cuestionó el planteamiento, Omar respondió con el Anuario de Estadísticas Educativas del propio ministerio y pidió que la discusión se hiciera con datos.
Al endurecer su discurso migratorio propuso un centro de detención en la frontera para extranjeros en condición irregular y castigos severos contra funcionarios involucrados en redes de tráfico de personas.
Planteó un tema de campaña, que luego se olvida, un Estado "más pequeño" y menos burocrático. Además de reducir el gasto improductivo, eliminar algunas cargas tributarias y mayor libertad económica.
Hasta se emburujó en el pleito entre Washington y Pekín por las empresas tecnológicas chinas... vaya, vaya... ¿Llegó el tiempo de hablar política?