¿Una señal divina?

La Ley 63-17 fue promulgada en 2017 y, casi 10 años después, todavía no existe una fecha definitiva para poner en marcha un sistema periódico que determine si los vehículos que circulan por las calles dominicanas están realmente en condiciones de hacerlo.

El nuevo director del Intrant, Juan Manuel Méndez, ha planteado dos posibilidades. Una de ellas requeriría una implementación de mayor alcance y podría extender el proceso hasta mediados de 2027. La otra contempla una licitación para incorporar talleres con capacidad técnica para realizar las inspecciones.

Es decir, todavía se discute cómo hacerlo.

A falta de inspección técnica vehicular, quizás haya que comenzar a interpretar señales.

Y esta semana llegó una bastante contundente. Una patana cargada de materiales de construcción se volcó dos veces en menos de 24 horas en el Distrito Nacional.

Primero cayó el miércoles en el elevado del Expreso V Centenario. Después de ser movilizada, volvió a volcarse durante la madrugada del jueves en la avenida John F. Kennedy con Ortega y Gasset.

¿A dos años de las elecciones, el Gobierno se pondrá a pasar revista a todas esas chatarras del sistema de transporte dominicano? Pero lo dudo...