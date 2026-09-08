¿Para cuándo los resultados en las EDE?

Cuando llega el insoportable calor que nos noquea gran parte del año, también retornan las quejas por las elevadas facturas eléctricas residenciales. Son como siameses. Ya sea por el calor o por algún truco malévolo —si lo hay—, no nos escapamos de este mismo tema cada año.

Pero hay uno que no desaparece ni con frío, calor, sequía ni vientos huracanados: las pérdidas de las EDE. ¿Hasta cuándo? Es como la yerba mala: nunca muere.

Pese al aumento de empleados y de las inversiones, las pérdidas de energía de las trillizas Edeeste, Edesur y Edenorte crecieron 0.8 puntos porcentuales respecto a enero-junio del 2025, y promediaron 39.1 % al cierre del primer semestre de este 2026. Se acercaron al 40 %, una cifra histórica, de esas que le gustan al Gobierno.

Se ha repetido y repetido que el problema no es de generación. Tenemos suficiente. Es de distribución. No obstante, el lunes, un día bastante caluroso, el ministro de Hacienda, Magín Díaz, fue muy optimista en anunciar soluciones durante su participación en LA Agenda Semanal: "Este año, por primera vez en este período de Gobierno, en las distribuidoras se van a superar los 300 millones de dólares de inversión. Yo creo que eso es necesario".

Más cuartos y más cuartos. ¿Para cuándo el resultado?