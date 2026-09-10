¿Y si estamos leyendo mal?

Tal vez el problema de la abstención electoral dominicana necesite una prueba PISA. Llevamos años mirando el 45.6 % de abstención de 2024 como si fuera una sola respuesta correcta, cuando quizás el ejercicio tenía dos partes y saltamos directamente a marcar la casilla más alarmante.

El estudio recuerda que dentro del país votó el 58.6 % del padrón, lo que deja una abstención interna de 41.4 %. Pero en el exterior, donde estaban inscritos 863,784 dominicanos, apenas participó alrededor del 19 %. Como ese padrón ya representa 10.6 % del total, su bajísima participación empuja hacia arriba la cifra nacional. En lenguaje de examen: el 45.6 % es correcto, pero sin mostrar el procedimiento se presta a conclusiones apresuradas.

Las matemáticas: en 2016, el padrón del exterior representaba 5.7 %; en 2020 subió a 7.9 % y en 2024 alcanzó 10.6 %. Mientras más crece esa población electoral que vive una realidad muy distinta fuera del país con sus propios problemas, y menos vota, mayor será su peso sobre el porcentaje general de abstención.

Tampoco saquemos cien en comprensión lectora demasiado rápido. Incluso eliminando por completo el voto exterior, queda un 41.4 % de abstención dentro del territorio. Y en las municipales de 2024, donde no existe ese factor externo, la abstención llegó a 53.33 %. Ahora, pensar que todo se explica por los dominicanos que viven fuera sería reprobar el examen pues ciertamente hay un deterioro y descreimiento en el sistema de partidos; pero quizá lo estamos exagerando.