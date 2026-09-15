Cuatro crímenes que alarman

1) El 9 de septiembre murió Enmanuel Contreras, después de permanecer dos meses en estado crítico. El joven había sido citado en Los Praditos para cerrar la venta de un iPhone, pero fue agredido a batazos.

2) El 12 de septiembre, Gustavo Adolfo III Mejía-Ricart recibió múltiples heridas de arma blanca durante un presunto intento de asalto, cuando llegaba a su residencia en el sector Serrallés.

3) El 12 de septiembre, una balacera irrumpió en un juego de peces betta en Boca Chica. Cinco personas resultaron heridas y murieron los jóvenes Jonathan Villanueva y Jesús Delgado (conocido artísticamente como Diddy Glow). Las autoridades manejan como hipótesis que el ataque estuvo motivado por viejas rencillas.

4) El 14 de septiembre, el cuerpo de Andy Louissaint, un estadounidense de origen haitiano reportado como desaparecido, fue encontrado dentro de una estructura de concreto en un negocio en Herrera. "El cadáver fue encontrado prácticamente sellado debajo de una escalera con concreto y pegatodo", fueron las escalofriantes palabras del portavoz de la Policía.

En pocos días, nos enteramos de estos hechos, cuyas investigaciones todavía están en curso. ¿Continuarán descendiendo los índices de criminalidad o se impondrá una "mano dura" traducida en más muertes durante intercambios de disparos con la Policía? Ya veremos...