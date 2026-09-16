El agua también avisa

Las lluvias recientes han dado un respiro a zonas de República Dominicana castigadas por meses de déficit hídrico. El campo agradece cada aguacero, pero sería un error confundir alivio con solución.

Centroamérica ofrece una advertencia cercana. El Niño está dejando cultivos secos, ganado debilitado y comunidades con dificultades para conseguir alimentos. En el Corredor Seco, AFP describe una de las peores sequías que recuerdan sus habitantes.

Aquí las autoridades han explicado que las precipitaciones recientes mejoran las condiciones agrícolas después de una prolongada escasez de lluvias. Pero el agua que hoy celebramos puede faltar mañana o caer con tanta intensidad que termine provocando inundaciones.

La lección está delante de nosotros: almacenar agua, proteger cuencas, limpiar cañadas, ordenar las riberas y preparar la agricultura para períodos cada vez más irregulares.

No podemos decidir cuándo llueve ni cuánto. Sí podemos decidir qué hacemos cuando cae el agua y cómo administramos cada gota cuando escasea.

En la ecuación de la educación el consumo del agua también es aconsejable, para menores y adultos.