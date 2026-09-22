"No es buen momento para ser delincuente", decía el lunes un comentarista de radio. A quienes ejercen ese infame oficio les aconsejó resguardarse y esperar a que pase la tormenta policial que se los está llevando uno por uno.

La ofensiva está fuerte. No es para menos. Del propio presidente de la República escuchamos la advertencia: "Si no se entregan, les va a ir peor", al referirse a los atacantes del cantante Julián Oro Duro y de su fallecida esposa.

No es buen momento para ser delincuente, es verdad. Pero no debería serlo nunca. En vez de atacar la raíz, la respuesta de las autoridades ha sido salir a cazarlos como bestias salvajes, a razón de más de uno por día durante septiembre.

Ya salieron al ruedo los defensores de los derechos humanos para advertir sobre posibles ejecuciones extrajudiciales en esos llamados intercambios de disparos, que ya superan los registrados en septiembre del año pasado.

Le corresponde al Ministerio Público dirigir el proceso penal ante cualquier indicio de delito, si tiene interés en cumplir el mandato de la ley.

En medio de la cacería policial que nos ha abrumado este mes, al menos tuvimos una bocanada de aire fresco: un grupo de jóvenes consiguió devolverle al país el récord Guinness de lectura continua.

Eso devuelve la fe en la juventud. Hoy sí es un buen momento para ser joven.