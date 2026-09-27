×
Versión Impresa
Edición Impresa.
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
De buena tinta
    | 2 min de lectura

    El dinero habló

    La indemnización no borra los agravios

    La Suprema Corte de Justicia le propinó un batacazo a Jean Alain Rodríguez. La factura: 2.48 millones de pesos, intereses incluidos. A veces el poder pierde incluso después de haber dejado el escritorio.

    Marino Zapete pudo embolsarse el dinero. Prefirió donarlo al Instituto para Sordos Santa Rosa, y el gesto trae una ironía que se saborea sola: los recursos que salieron del bolsillo de quien, según la sentencia, ayudó a silenciar un programa periodístico, servirán ahora a personas para quienes escuchar ya es, de por sí, un desafío.

    La indemnización no borra los agravios ni resucita las emisiones perdidas, y mucho menos convierte un fallo judicial en absolución de los excesos del debate público. Pero deja algo claro: ningún funcionario es dueño de la palabra ajena como si fuera un expediente con su firma. La crítica incomoda, y le pese a quien le pese, usar el peso del cargo para acallarla tiene precio.

    Zapete cerró el pleito con una respuesta que vale más que cualquier proclama. Entregó el dinero y dejó que su destino hablara por él. A la razón conviene escucharla con los oídos bien abiertos. Un buen periodista los mantiene alerta; a un servidor público no le vendría mal aprender lo mismo, sobre todo cuando lo que oye no le gusta.

    TEMAS -

      Periódico líder de República Dominicana centrado en las noticias generales y el periodismo innovador.