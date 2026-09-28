25 años en cenizas

Genaro Díaz Rivas sembró pinos en las montañas de Los Ríos cuando otros le aconsejaban cultivar habichuelas. Era 2001. Los cuidó durante un cuarto de siglo y terminó por imaginar allí un patrimonio vivo para sus hijos. El 11 de septiembre, un incendio alcanzó la plantación y afectó unas cien tareas. La naturaleza y el trabajo de una familia pagaron, una vez más, el precio de una quema que se salió de control.

El fuego tarda horas en hacer lo que a un árbol le toma décadas. Consume troncos, pero también la sombra futura, los animales que encontraron refugio y los proyectos que crecían entre las ramas. Ninguna indemnización puede devolver de inmediato un bosque de veinticinco años.

Corresponde a la justicia establecer quién causó el incendio y qué responsabilidad le cabe. Medio Ambiente ha documentado el daño y solicitado un sometimiento; la culpabilidad aún debe probarse.

La lección alcanza más allá de Bahoruco. Prender fuego para despejar un terreno exige responder por el riesgo que corre el vecino y por la vida que sostiene el monte. La prevención necesita vigilancia, educación y consecuencias cuando se infringen las reglas. Genaro tuvo paciencia para sembrar pensando en sus hijos. Al país le toca demostrar que sabe proteger esa paciencia y aprender de las cenizas.