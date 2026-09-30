El síndrome imparable

El goteo incesante de la violencia machista opera hoy en el país como un síndrome patológico que no se detiene, una profunda hemorragia social que continúa cobrando vidas inocentes ante una colectividad impotente.

El trágico destino de Loyca Alvarado Adames refleja esta severa crisis estructural: una mujer que buscó auxilio legal, pero terminó engrosando una lista fúnebre que parece no tener fin.

Cada feminicidio expone fallas del sistema, pero, sobre todo, devela una alarmante crisis cultural.

No son casos aislados, sino conductas machistas arraigadas desde la infancia que se repiten sin freno. La sociedad dominicana no puede seguir "lloviendo sobre mojado" con lamentos estériles.

Detener este síndrome exige una reforma educativa integral y obligatoria en las aulas, que desmantele los roles de género y enseñe igualdad real. Solo transformando la mentalidad de las nuevas generaciones, mediante el respeto y la no violencia, erradicaremos el problema de raíz.

La educación formal es la única salvación antes de que sea tarde. Aprender a tolerar siempre suma y nunca resta.