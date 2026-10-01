El PLD suma cero

La consulta se cayó, el padrón dejó heridas, los aspirantes no quedaron conformes y nadie puede decir con certeza a quién le tumbaron el pulso.

¿Ganó alguien? No parece. ¿La entropía no aplica para la política? Cuando algo se rompe, recoger los pedazos no significa volver al punto anterior. Todavía la IA no lo permite.

El ambiente queda demasiado tenso.

Abel Martínez había decidido no participar. Domínguez Brito había puesto sobre la mesa las dudas legales pero estaba en el globo. Sin embargo, Francisco Javier García tenía años y venía a la contienda con el cuchillo en la boca y continuando cambios de último minuto.

Gonzalo Castillo se había sumado con entusiasmo, pero su rechazo a la cancelación es real, no es cosmético.

Todos vuelven a sus esquinas. Hay quienes jugaron al fracaso de la convocatoria y se regodean porque los egos de sus rivales resultaron afectados.

¿A quién beneficia una caída del PLD? No es a los aspirantes internos. La respuesta fácil sería la Fuerza del Pueblo, su competidor directo en la oposición. Pero si todo termina siendo un trasvase de un jarro a otro, tampoco hay mucho que celebrar porque algo termina cayendo al suelo. Entonces es a quien va primero.

Por ahora, el PLD de Danilo Medina se quedó sin consulta, sin ganador y sin definición.

Sin pito y sin flauta.