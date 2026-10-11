Viva el huevo hoy y en su día

Poco importa quién llegó primero, si la gallina o su huevo entero.

Importa el regalo que deja en el nido, tan noble, sencillo y tan bien recibido.

Bajo el cascarón, discreto y callado, un pequeño sol espera encerrado.

Blanco o marrón, sustento seguro, alivia el presente y nutre el futuro.

Cuatrocientos millones al mes producimos, y en mesas humildes su fuerza compartimos.

Cuatro mil ochocientos millones al año: un prodigio de vida pese a su tamaño.

Trescientos veinte por cada habitante, casi uno diario: compañero constante.

Hervido o revuelto, frito o en tortilla, con yuca y plátano, alegra la vajilla.

Seis gramos de proteína, setenta calorías, nueve aminoácidos acompañan nuestros días.

B12, colina, selenio y vitamina D: también luteína, para el ojo que ve.

Cuatrocientos setenta productores trabajando, miles de familias su porvenir levantando.

Treinta y cuatro millones de dólares exportados, con Cuba y Haití entre los mercados.

Su día mundial cumple treinta años de historia: este nueve de octubre merece su gloria.

Que cante la gallina, responda la sartén, que el pan recoja yema y alcance para cien.

Sin pompas ni tronos, sin traje dorado, el huevo se gana su puesto de aliado.

Tan fácil servirlo, tan bueno comer: un lujo cotidiano que podemos siempre tener.

¿Primero la gallina? Dejemos la cuestión: primero que llegue al plato su ración.