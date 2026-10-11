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De buena tinta
    | 2 min de lectura

    Viva el huevo hoy y en su día

    Proteínas y tradición: el compañero constante de la mesa dominicana

    Poco importa quién llegó primero, si la gallina o su huevo entero.

    Importa el regalo que deja en el nido, tan noble, sencillo y tan bien recibido.

    Bajo el cascarón, discreto y callado, un pequeño sol espera encerrado. 

    Blanco o marrón, sustento seguro, alivia el presente y nutre el futuro.

    Cuatrocientos millones al mes producimos, y en mesas humildes su fuerza compartimos. 

    Cuatro mil ochocientos millones al año: un prodigio de vida pese a su tamaño.

    Trescientos veinte por cada habitante, casi uno diario: compañero constante. 

    Hervido o revuelto, frito o en tortilla, con yuca y plátano, alegra la vajilla.

    Seis gramos de proteína, setenta calorías, nueve aminoácidos acompañan nuestros días. 

    B12, colina, selenio y vitamina D: también luteína, para el ojo que ve.

    Cuatrocientos setenta productores trabajando, miles de familias su porvenir levantando. 

    Treinta y cuatro millones de dólares exportados, con Cuba y Haití entre los mercados.

    Su día mundial cumple treinta años de historia: este nueve de octubre merece su gloria. 

    Que cante la gallina, responda la sartén, que el pan recoja yema y alcance para cien. 

    Sin pompas ni tronos, sin traje dorado, el huevo se gana su puesto de aliado. 

    Tan fácil servirlo, tan bueno comer: un lujo cotidiano que podemos siempre tener.

    ¿Primero la gallina? Dejemos la cuestión: primero que llegue al plato su ración.

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