El país necesita más técnicos

No todos los caminos hacia el progreso pasan por una universidad. La formación técnica también abre puertas, genera oportunidades y permite que miles de personas encuentren un empleo digno o emprendan sus propios negocios.

El Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional (Infotep) acaba de habilitar 163 ofertas de capacitación virtual, una iniciativa que merece reconocimiento. Desde inteligencia artificial hasta administración, tecnología y comunicación, las opciones responden a un mercado laboral que exige conocimientos cada vez más especializados.

República Dominicana necesita profesionales universitarios, pero también técnicos bien preparados. Las industrias, los hoteles, los hospitales, las empresas tecnológicas y los pequeños negocios requieren personal capaz de resolver problemas y desempeñar tareas con eficiencia.

Sin embargo, todavía persiste cierta percepción de que la formación técnica constituye una alternativa de segunda categoría. Nada más equivocado. Un buen técnico puede alcanzar excelentes oportunidades laborales y contribuir significativamente a la productividad nacional.

El desafío consiste en ampliar el acceso, garantizar la calidad de la enseñanza y conectar la capacitación con las necesidades reales de las empresas.

Formar técnicos no debe verse como una solución menor frente al desempleo, sino como una apuesta estratégica por el desarrollo.

Porque un país no avanza solamente con títulos, sino, también con capacidades.