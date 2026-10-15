Ojo al Marketplace

El viejo cuento de "ya te transferí" encontró una vitrina nueva: Facebook Marketplace. Un comerciante entregó electrodomésticos valorados en RD$288,500, después de recibir una captura de pantalla que simulaba una transferencia bancaria. El dinero nunca llegó. Por suerte, la Policía recuperó la mercancía.

Pero no todos han tenido la misma suerte.

Hace apenas unas semanas, una negociación para comprar un celular terminó costándole la vida a Enmanuel Contreras Medina, un joven de 23 años que quedó atrapado en una presunta estafa entre comprador y vendedor.

Los delincuentes han encontrado en estas plataformas un terreno atractivo para sus engaños. Unas veces ofrecen mercancías inexistentes; otras, presentan comprobantes falsos o se hacen pasar por intermediarios.

Lo preocupante es que las víctimas pueden perder mucho más que dinero.

Marketplace facilita miles de negocios legítimos, pero la facilidad para contactar desconocidos también exige precauciones.

Las autoridades deben reforzar la persecución de estas modalidades delictivas y las plataformas mejorar sus mecanismos de seguridad.

Conviene recordar que una captura de pantalla no equivale a un depósito bancario y que una oferta demasiado atractiva merece una segunda mirada.