Guajimía, un río de millones
La cañada necesita soluciones, no ceremonias perpetuas
La cañada de Guajimía parece tener una capacidad extraordinaria: por ella no solo corren aguas residuales, también se han ido miles de millones de pesos en obras que, casi dos décadas después, todavía no terminan.
Desde 2006, distintos gobiernos han anunciado inversiones, inaugurado tramos, construido viviendas y prometido soluciones definitivas. Cada administración aporta recursos, coloca su sello y anuncia avances. Pero Guajimía sigue esperando el punto final.
Este domingo fueron entregadas dos cañadas saneadas en Santo Domingo Oeste, con una inversión de RD$188.6 millones. Obras necesarias, sin duda, para comunidades que han convivido durante años con inundaciones, contaminación y riesgos sanitarios.
Sin embargo, cada inauguración obliga a formular una pregunta incómoda: ¿cuánto más costará concluir Guajimía?
No se trata de desconocer los avances ni de minimizar la complejidad de una intervención de esta magnitud. Se trata de exigir cuentas claras sobre el dinero invertido, los resultados alcanzados y los plazos pendientes.
Porque las obras públicas no pueden convertirse en proyectos interminables que sobreviven a gobiernos, presupuestos y promesas.
Guajimía necesita soluciones, no ceremonias perpetuas. Y los contribuyentes merecen saber cuándo dejarán de financiar una obra que parece no tener desembocadura.