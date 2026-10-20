El cáncer no espera

Octubre vuelve a teñirse de rosa con campañas de concienciación sobre el cáncer de mama. Pero el mensaje debe trascender los colores, los lazos y las fotografías: la detección temprana puede marcar la diferencia entre un tratamiento oportuno y una enfermedad avanzada.

El caso del papa León XIV, cuyo cáncer pulmonar fue descubierto durante una evaluación médica de rutina, recuerda una realidad que solemos ignorar: sentirse bien no significa necesariamente estar sano. Muchas enfermedades avanzan silenciosamente, sin síntomas que enciendan las alarmas.

La prevención no puede limitarse a un mes ni convertirse en una consigna publicitaria. Requiere educación, consultas periódicas y pruebas de detección recomendadas según la edad, los antecedentes familiares y los factores de riesgo.

También exige un sistema sanitario que facilite el acceso a esos servicios, porque diagnosticar temprano no debería ser un privilegio económico.

No todos los cánceres pueden prevenirse, pero muchos pueden detectarse en etapas tratables.

Octubre debe servir para recordar una responsabilidad que dura todo el año: cuidar la salud antes de que aparezcan las señales de alarma.