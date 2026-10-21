La energía que no se desperdicia

Durante años, el debate eléctrico dominicano ha girado alrededor de una misma preocupación: producir más energía. Sin embargo, pocas veces nos detenemos a pensar cuánto podríamos ahorrar si aprendiéramos a utilizar mejor la que tenemos.

El ministro Joel Santos ha puesto sobre la mesa una reflexión oportuna: la eficiencia energética también debe formar parte de las soluciones a los problemas del sector.

Porque de poco sirve ampliar la generación, incorporar renovables y modernizar las redes si continuamos desperdiciando electricidad por malos hábitos, equipos ineficientes y una cultura de consumo sin límites.

El ahorro energético no puede quedarse en discursos ni campañas ocasionales. Debe convertirse en política pública, compromiso empresarial y responsabilidad ciudadana.

La pendiente Ley de Eficiencia Energética representa una oportunidad para pasar de las buenas intenciones a medidas concretas.

Pero hay algo todavía más importante: comprender que ahorrar electricidad no significa renunciar al bienestar, sino proteger los recursos que lo hacen posible.

La energía más barata, después de todo, es aquella que no necesitamos consumir. Y esa lección comienza en casa.