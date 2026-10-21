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De buena tinta
    | 2 min de lectura

    La energía que no se desperdicia

    Joel Santos ha puesto sobre la mesa una reflexión oportuna

    Durante años, el debate eléctrico dominicano ha girado alrededor de una misma preocupación: producir más energía. Sin embargo, pocas veces nos detenemos a pensar cuánto podríamos ahorrar si aprendiéramos a utilizar mejor la que tenemos.

    El ministro Joel Santos ha puesto sobre la mesa una reflexión oportuna: la eficiencia energética también debe formar parte de las soluciones a los problemas del sector.

    Porque de poco sirve ampliar la generación, incorporar renovables y modernizar las redes si continuamos desperdiciando electricidad por malos hábitos, equipos ineficientes y una cultura de consumo sin límites.

    El ahorro energético no puede quedarse en discursos ni campañas ocasionales. Debe convertirse en política pública, compromiso empresarial y responsabilidad ciudadana.

    La pendiente Ley de Eficiencia Energética representa una oportunidad para pasar de las buenas intenciones a medidas concretas.

    Pero hay algo todavía más importante: comprender que ahorrar electricidad no significa renunciar al bienestar, sino proteger los recursos que lo hacen posible.

    La energía más barata, después de todo, es aquella que no necesitamos consumir. Y esa lección comienza en casa.


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