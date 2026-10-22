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De buena tinta
    | 2 min de lectura

    Y en RD ni cuenta nos dimos

    Fallas en PHP2 Shell generó problemas

    Mientras medio mundo apagaba páginas de internet para revisar servidores y corría detrás de las últimas actualizaciones de seguridad, por aquí seguíamos navegando como si nada, campante como el hombre del whisky

    No fue un apagón ni un problema en las telecomunicaciones. Era un anuncio de una amenaza real. Pero no se cayó Amazon, Facebook o Twitter. Era el PHP2 Shell. Dos fallas de ese sistema que si las explotaban eran capaces de abrirles las puertas de servidores informáticos a delincuentes del internet sin necesidad de pedir contraseñas.

    Bancos, aerolíneas y organismos gubernamentales se vieron obligados a suspender servicios. Y nosotros, tan tranquilos. Y ni cuenta nos dimos. Fue la inteligencia artificial la que descubrió el fallo. No es por molestar. Pero, ¿cuántas instituciones públicas y empresas hicieron la actualización para evitar caer en manos de los delincuentes "on line"?

    ¿Actualizaron sus sistemas? ¿Revisaron sus servidores? ¿O todavía hay algún departamento de informática esperando que le aprueben la compra del antivirus? Una cuenta en X que repetidamente reporta los sitios webs víctimas de ataque y el país es un habitué entre las víctimas.


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