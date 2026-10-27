Los segundos que decidieron las elecciones en Brasil

A sus 81 años, Luiz Inácio Lula da Silva es, lo dijo New York Times esta semana, el estadista más influyente de América Latina. De hecho, ningún otro en el continente cuenta con una historia tan extraordinaria como la suya. Fue el primer presidente obrero de Brasil, país que dirigirá por cuarta ocasión hasta 2030. Se ha enfrentado a desafíos personales como perder un miembro, sufrir cáncer o pasar más de 500 días en la cárcel.

Además, es un orador seguro de sí mismo, que cautiva. De manera que cuando Flávio Bolsonaro lo enfrentó en un debate televisivo, no tenía en frente a cualquier rival y él lo sabía. Así que jugó una carta arriesgada. Apeló a la burla, como los niños en la escuela, perdiendo de vista el escenario y frente a quien estaba.

Bolsonaro llamó a Lula "nueve dedos", un alias que debió lastimar la herida del adolescente pobre que fue el ahora presidente brasileño quien, a los 17 años, trabajaba de noche para poder comer de día. Así se lo recordó a su rival y le exigió una disculpa por haberlo irrespetado a él y a todos los obreros que han sufrido mutilaciones. Y el pequeño Lula se veía gigante ante un Bolsonaro empequeñecido, que entendió tarde su error y se disculpó. Se dice que, en esos segundos, se decidieron las elecciones de Brasil que estaba ganando un Bolsonaro ahora, se dice, también en fuga.