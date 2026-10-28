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Redes Sociales
De buena tinta
    | 2 min de lectura

    El contagio de las protestas

    Redes sociales y descontento social en la era digital

    Las protestas que sacuden a Europa dejan una advertencia para democracias como la dominicana: el descontento social ha encontrado nuevas formas de organización capaces de atravesar fronteras y movilizar multitudes en cuestión de horas.

    Las plataformas digitales facilitan la participación ciudadana, pero también pueden amplificar la desinformación, la polarización y las convocatorias sin liderazgos definidos. Lo que comienza como una expresión legítima de inconformidad puede terminar en episodios de violencia cuando desaparecen los canales de diálogo.

    República Dominicana no está aislada de esa dinámica. Una población hiperconectada recibe diariamente imágenes, consignas y tendencias que circulan sin distinguir realidades políticas, económicas o sociales.

    El desafío no consiste en limitar el derecho a protestar, indispensable en cualquier democracia, sino en fortalecer los mecanismos institucionales para escuchar y canalizar las demandas ciudadanas.

    Las autoridades tampoco pueden ignorar el malestar hasta que estalle en las calles. La prevención comienza con respuestas oportunas, transparencia y diálogo permanente.

    Tomando en cuenta la edad de gran parte de los europeos que se lanzan a las calles a provocar disturbios, también hay que poner el ojo en los jóvenes dominicanos y sus expectativas socioeconómicas.

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