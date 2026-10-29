Los cuatro dominicanos que fueron a Rusia pudieran decir: «Vine por Panamá porque no pude quedarme en otra parte».

Llegaron a Moscú de risitas, con todos los gastos pagados por la federación. El viaje sonaba estupendo. Habían firmado para el equipo ruso, pero aquello no era un contrato con el Dinamo de Kiev: era para la guerra.

Cuando comprendieron el costo de la decisión, ya con la firma seca sobre el papel, quisieron huir. El Gobierno dominicano tuvo que rescatarlos y asegurarse de que aquellos muchachos que confundieron «soldador» con «soldado» no se extraviaran por el camino.

La misión de regreso, pagada por el Estado dominicano, comenzó con un vuelo de Moscú a Estambul. En Turquía, entre el encanto local y el baclava, volver parecía menos urgente. Las autoridades estuvieron pendientes de que nadie confundiera la escala con una oportunidad de empezar de cero.

Segunda escala: Panamá. Tocumen los dejó maravillados. Tanto aeropuerto, tantas tiendas, tantas posibilidades... y otra vez hubo que montarlos en el avión. Con un aeropuerto tan grande, cualquier descuido podía terminar en una confusión de puerta de embarque.

Finalmente llegaron al país, donde los esperaba su realidad. Bienvenidos, soldadores.