El Gobierno de los acuerdos

Nuestro Gobierno es de acuerdos. Tanto así que tiene que ponerse de acuerdo una y otra vez para que sus funcionarios se acuerden de no ser corruptos, como si la honradez no viene incluida en el cargo.

El más reciente acuerdo anticorrupción lo firmaron el lunes representantes de instituciones de salud y seguridad social del Estado, ante el presidente Abinader. El nombre es tan largo como la intención: "Compromiso estratégico de integridad y prevención de la corrupción administrativa para cargos de alto nivel y equipo de gerencia institucional".

Firmar este tipo de acuerdos viene de lejos. El 16 de agosto del 2020, con el Gobierno del PRM oliendo a nuevo, se firmó un "Compromiso ético de los altos funcionarios públicos con la sociedad dominicana y el presidente Luis Abinader".

Al comenzar el segundo cuatrienio, firmaron otro. En agosto del 2024, cien altos funcionarios se comprometieron con la transparencia, la buena administración y contra la corrupción. En septiembre de ese mismo año, se enorgullecieron de un acuerdo interinstitucional, durante el Tercer Congreso Internacional de las Comisiones de Integridad Gubernamental y Cumplimiento Normativo.

Si fuera por acuerdos, este Gobierno sería un modelo de ética. Pero si pasamos a los hechos, entre Senasa, Inabie y otras yerbas, ya usted sabe. A estas alturas, solo falta cumplir.