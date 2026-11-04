Las señales que vienen del norte

Las votaciones en Estados Unidos, interpretadas como un rechazo a Donald Trump, dejan señales que los políticos dominicanos harían mal en ignorar. Lo que ocurre en el escenario estadounidense nunca resulta indiferente en este lado de la isla. La economía, la migración y el comercio nos conectan, pero también las corrientes políticas y los cambios de humor del electorado.

Con los procesos internos de los partidos a la vuelta de la esquina, más de un aspirante tendrá que revisar su libreto. Los discursos que ayer despertaban entusiasmo podrían mañana encontrar indiferencia. Y las fórmulas repetidas hasta el cansancio no garantizan resultados.

El olfato político tendrá que afinarse para detectar las nuevas inquietudes ciudadanas, interpretar el descontento y ajustar prioridades. No se trata de importar discursos ni de copiar estrategias, sino de entender que los vientos políticos cruzan fronteras.

Los candidatos dominicanos tienen tiempo para observar, escuchar y rectificar. Porque cuando cambian los vientos del norte, aquí también se sienten las ráfagas. Y al que no sepa leerlas, la realidad electoral podría dejarlo hablando solo.