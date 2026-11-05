Leonel Fernández se las trae. ¿El expresidente dijo que no iba a ser candidato presidencial en 2028 y que le pasaría el mando a Omar Fernández? No. Pero ciertamente dijo algo que, según las encuestas, una buena parte de la población quiere escuchar: Omar asumiendo el liderazgo.

En una entrevista, Leonel ubicó a su hijo entre los jóvenes que tendrán la responsabilidad de dirigir el país en un ciclo político que, a su juicio, comenzará en 2028. También dijo que quiere que la Fuerza del Pueblo inaugure esa etapa.

La diferencia entre sus palabras y las interpretaciones es considerable. No anunció su retiro, no proclamó a Omar candidato ni estableció una fecha para entregar el mando.

Para unos, el mensaje equivale a abrirle paso al senador. Para otros, significa que Leonel pretende conquistar la Presidencia en 2028 y preparar desde allí a quienes lo sucederán.

Las encuestas también explican el interés. Omar ha obtenido mayor respaldo que su padre en preguntas dirigidas a la población general, aunque Leonel conserva ventaja entre simpatizantes de la Fuerza del Pueblo.

Leonel dejó espacio para ambas lecturas. Al final, hizo una promesa de relevo sin precisar quién llevará la antorcha a las urnas en 2028 ni en qué condiciones.