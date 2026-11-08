Mujer de piel dura y de suave corazón

Ayer, domingo 8 de noviembre, se conmemoró el 105 aniversario del nacimiento de Florinda Soriano Muñoz, mejor conocida como "Mamá Tingó", quien murió a los 53 años, un 1 de noviembre de 1974, en medio de las luchas que sostenían los campesinos de Hato Viejo, Yamasá, por el intento de un terrateniente despojar a esa comunidad de las tierras en donde habían habitado y cultivado por más de 50 años.

Miembro de la Federación de Ligas Agrarias Cristianas (Fedelac), Mamá Tingó encabezó lo que fue su última lucha en favor de los campesinos de Hato Viejo, cuando, con machete en mano, recibió dos disparos: uno en la cabeza y otro en el pecho, quedando su cuerpo inerte, pero inmortalizado para siempre, pues, cuando se habla de mujeres en la lucha campesina, el de ella es uno de los primeros nombres que encabezan ese capítulo de la historia dominicana.

De tez negra, hija legítima de Villa Mella y siempre con su pañuelo en la cabeza, Mamá Tingó no obtuvo ningún grado de estudios académicos, más bien, era iletrada, pero con una profunda convicción de estar al frente en las luchas por los desposeídos de su comunidad.

Hoy, solo queda el recuerdo de esa luchadora incansable y un busto que recibe a los visitantes y transeúntes en la comunidad que lleva su nombre, ubicada en el municipio Yamasá, provincia Monte Plata.

Mujeres como Mamá Tingó y muchas otras, han abonado su sangre y su valentía a las luchas populares y campesinas, para que hoy, los que habitamos este país, podamos disfrutar de derechos fundamentales que, en muchos de los casos, otrora eran negados por gobernantes.

Loor a una mujer de piel dura, pero de suave y noble corazón.