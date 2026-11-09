Las vueltas del chavismo

El chavismo de Delcy Rodríguez tiene sus cosas: acaba de nombrar canciller a Oliver Blanco, un político abiertamente homosexual, casado con otro hombre. Hasta ahí, una señal de apertura que merece reseña. De dirigente de Acción Democrática y exiliado en México a ministro del chavismo año tutela estadounidense. El pequeño inconveniente es que su matrimonio no existe para las leyes venezolanas.

Blanco está casado con Luis Farías, presidente de la Cruz Roja Venezolana. La unión se celebró en Portugal, porque en Venezuela el matrimonio entre personas del mismo sexo sigue sin reconocimiento legal. La Constitución de 1999, promovida por Hugo Chávez, protege expresamente el matrimonio entre un hombre y una mujer. Igual que la ley sustantiva dominicana.

El asunto adquirió un matiz curioso durante la Cumbre Iberoamericana en Madrid, a la que asistió Luis Abinader. La reina Letizia, con la naturalidad propia de quien vive en un país donde esos matrimonios son legales, saludó: "Buenos días y bienvenidas. Utilizo un femenino plural acogedor en el que está incluido todo el mundo, pero por supuesto también el primer caballero de Costa Rica y el esposo del canciller venezolano". Un detalle protocolar que no pasó inadvertido.

¡Qué molleja! Así que el gobierno de Delcy Rodríguez tiene un canciller cuyo matrimonio reconoce la monarquía española, pero no la revolución bolivariana.