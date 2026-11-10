A licitar con el pero en la boca

Carlos Pimentel dijo algo que nos recuerda por qué estamos como estamos. Al titular de la Dirección General de Contrataciones Públicas lo entrevistaron ayer en el programa radial El Gobierno de la Mañana y nos dejó una declaración que no sabemos si bebérnosla caliente, para suavizar la garganta, o fría, para desinflamarla.

Dijo: "Nunca he pensado ni aspiraría a que va a haber cero situaciones en los procesos de contrataciones, eso no existe, eso tenemos que sacárnoslo de la cabeza. No existe cero. Siempre vamos a tener un proceso mal hecho, vamos a tener a alguien que quiso dirigir un pliego. Vamos a tener proveedores que se organizan para ir detrás del presupuesto público. Vamos a tener un proveedor que falsificó una declaración jurada de impuestos. Ahora, lo que sí debe haber es la entereza de hacer cumplir la ley, eso sí debe haber, pero después, cero no va a haber".

Ahí está el pero. Cumplir la ley es una de las falencias que nos afecta como país. Fiscalizar y aplicar las consecuencias tiene menos ojos y manos de las que uno espera.

Solo queda poner la esperanza en la nueva Ley de Contrataciones Públicas. Pimentel la defiende en todos los foros y señala que le devolvió al sistema el régimen de consecuencias que no tenía la anterior.

Queremos ver que se apliquen todas esas consecuencias. Si hay que esperar, que sea con un tazón de habichuelas con dulce, aunque venga sin batata.