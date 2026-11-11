TikTok, una regulación urgente

Europa ha comenzado a endurecer su vigilancia sobre TikTok y otras plataformas digitales, preocupada por sus efectos sobre los menores, la exposición a contenidos nocivos y los riesgos asociados al uso intensivo de las redes sociales. Es una cuestión que también merece atención en la República Dominicana.

En un país donde el consumo de contenidos digitales ocupa una parte considerable de la vida cotidiana, particularmente entre los jóvenes, la protección de los usuarios plantea desafíos que trascienden el entretenimiento.

La experiencia europea abre una discusión necesaria sobre la responsabilidad de las plataformas, los mecanismos de verificación de edad, la privacidad y la exposición de niños y adolescentes a contenidos perjudiciales.

Las autoridades dominicanas tienen ante sí la oportunidad de examinar esas iniciativas y determinar cuáles podrían adaptarse a la realidad nacional, sin comprometer la libertad de expresión ni el acceso a la información.

La decisión local ideal debe incluir concienciar a los padres, a los maestros y a los sus centros de estudios sobre el tema.