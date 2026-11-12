Tope no es pelea

La carrera presidencial del PRM para 2028 está tomando forma peligrosa. En pelea de gallos esto es tope, no pelea. Pero a este paso terminarán sin cresta.

Se supone que en un año antes de la pelea deberían estar de chupe usted y déjeme el cabo; pero las ambiciones están desbordadas y ni la cena de Nochebuena la compartirán como amigables compañeros.

Todo esto porque la vice Raquel Peña denunció una campaña de descrédito "despiadada, sucia y grosera" contra ella y dejó caer una afirmación que apunta hacia el propio oficialismo: los ataques no necesariamente vienen de la oposición.

Lo curioso es que Peña asegura que conocía la campaña antes de que comenzara, gracias al "privilegio de información" que tienen los inquilinos del Palacio Nacional. Lo raro es que una mujer con tantos datos no identificara responsables de tan vil campaña. Tampoco se conocen públicamente los contenidos de la supuesta estrategia en su contra.

La vice, entonces, hizo como los bateadores pacientes y dejó pasar el lanzamiento para medir al pitcher.

Doña Milagros, sin embargo, tiró una recta al pecho. De las que hacen enemigos al pitcher y al bateador cuando dijo, "que tiene que construir experiencia política como la construí yo, como la construimos todos, la experiencia política".

Hay que recordar que los pleitos vienen desde cuando Chú Vásquez cuestionó la tradición política de David Collado; ahora ocurre una triangulación entre amigos y rivales.