La seguridad nacional parece tener una curiosa relación con el calendario. Lo que ayer era aceptable, mañana será peligroso. Y lo que hoy está instalado puede seguir funcionando, aunque proceda de los mismos fabricantes que ahora despiertan sospechas.

La Resolución 100-2026 del Indotel restringe la instalación de nuevos equipos de proveedores considerados de alto riesgo en los sistemas críticos de las telecomunicaciones. Pero permite que continúen operando los existentes.

La contradicción salta a la vista. Si la tecnología china representa una amenaza para la seguridad nacional, ¿por qué resulta tolerable la que ya está instalada y peligrosa la que pudiera instalarse mañana?

La explicación tiene mucho que ver con el dinero. Sustituir los equipos existentes supondría inversiones multimillonarias que terminarían trasladándose a los usuarios. Restringir las compras futuras, en cambio, permite acomodarse gradualmente a las exigencias estadounidenses sin provocar un terremoto financiero en las telefónicas.

Estudios internacionales sitúan la ventaja de precios de los equipos chinos hasta en un 30 % o más frente a sus competidores. El Gobierno evita el costo de sustituir la infraestructura instalada, pero obliga a las telefónicas a considerar alternativas potencialmente más caras para sus futuras inversiones. Alguien terminará pagando la diferencia. Queda una pregunta: ¿se está protegiendo la seguridad nacional o administrando diplomáticamente una presión extranjera?