Continuar, dilatar, extender algo por un tiempo determinado, suspender y aplazar son algunos de los significados en el diccionario de la palabra prorrogar. Debe ser uno de los verbos más queridos por los dominicanos, que encuentran en el Gobierno el espaldarazo para mantener viva la esperanza de tener más tiempo para lo inmediato.

No habían pasado ni 24 horas de que la Dirección General de Impuestos Internos afirmara que no habría una nueva prórroga para incorporarse a la facturación electrónica, debido a las restricciones establecidas en la ley, cuando dio una nueva a los micro y pequeños contribuyentes. La legislación no pudo vencer a la señora prórroga.

Las prórrogas se han vuelto costumbre. Las hemos tenido para eliminar las fundas plásticas de un solo uso, regularizar bancas, aplicar artículos del Código Penal, renovar licencias de armas de fuego, completar el empadronamiento del Censo del 2022, postularse a becas internacionales del Mescyt, renovar el marbete sin recargo y pasar de la televisión análoga a la digital, etcétera, etcétera.

Lo ideal sería aprovechar el tiempo adicional para cumplir. Pero, como el dominicano tiende a dejar todo para última hora, termina pidiendo otra prórroga a la prórroga. No se la pide a la muerte porque esa no negocia.