Un motorista regresa de su jornada laboral cuando lo embiste un vehículo de gran calado. Muere al instante y el conductor, patanista, como popularmente se le llama, emprende la huida. Entretanto, algunos desaprensivos, en lugar de socorrer al accidentado, se apresuran a despojarlo de sus pertenencias. La pieza más codiciada: su arma de reglamento.

Que semejante escena, muy reciente, haya tenido lugar bajo la vigilancia de hileras de cámaras capaces de registrar los movimientos de los involucrados no deja de sorprender.

No solo indigna la actuación de quien abandona a su víctima, sino también la de aquellos que encuentran en la tragedia ajena una oportunidad para delinquir.

¿Qué grado de descomposición moral puede llevar a alguien a hurgar entre las pertenencias de un hombre tendido sobre el pavimento sin siquiera detenerse a comprobar si respira?

La podredumbre humana vuelve a quedar retratada, esta vez con la nitidez que proporciona la tecnología. Y, como ya se ha convertido en costumbre, vendrá la súplica de "perdón" cuando la barbarie tenga nombres y apellidos.