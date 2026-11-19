¿La gente tiene menos hijos porque no puede mantenerlos o porque ya no está dispuesta a sacrificar su estilo de vida? La pregunta merece atención ahora que América Latina registra una fecundidad de apenas 1.8 hijos por mujer, lo que significa que a este paso cada vez habrá menos personas y serán más viejas.

La justificación principal de los que analizan el tema es que la economía lo impide. Pero estos son los tiempos donde la humanidad ha vivido mejor. Por supuesto, criar un hijo exige recursos y tiempo. Pero también han cambiado las aspiraciones. Antes, formar una familia ocupaba un lugar central en los proyectos personales. Hoy compite con tener casa propia, vehículo, viajar, la carrera, disfrutar de muchas otras comodidades y alcanzar un nivel de vida cada vez más exigente.

La sociedad también ha transformado lo que considera indispensable para ser feliz. Las redes sociales alimentan expectativas de consumo que generaciones anteriores ni siquiera contemplaban. Y tener hijos supone renunciar, durante buena parte de la vida de adulto, a esa libertad. Según el informe del UNFPA, más del 90 % de los encuestados desea tener hijos. ¿Qué ocurre entre el deseo y la decisión?

No todos enfrentan pobreza. Algunos quizás esperan reunir condiciones ideales que nunca llegan. Otros prefieren una vida con menos responsabilidades.