Cuatro menores muertos a manos de policías en pocas semanas. Más de un centenar de presuntos delincuentes abatidos en supuestos intercambios de disparos. ¿Cuántas muertes más hacen falta para que las autoridades comprendan la gravedad del problema?

El obispo Jesús Castro Marte no está solo. Monseñor Carlos Tomás Morel Diplán, arzobispo metropolitano de Santo Domingo, también levanta su voz contra estas actuaciones. La Defensa Pública reclama investigaciones y juristas denuncian el silencio del Ministerio Público.

¿Dónde está la Procuraduría? ¿Cuántos expedientes se han abierto? ¿Cuántos agentes han sido investigados? ¿Cuántas versiones policiales han sido contrastadas con pruebas independientes?

La Policía tiene el deber de combatir la delincuencia, no licencia para administrar justicia a tiros. Tampoco basta con presentar a cada fallecido como un peligroso antisocial para dar por cerrado el caso. Lo preocupante es que la repetición de estas muertes parece encontrar más explicaciones oficiales que investigaciones transparentes. El Gobierno debe responder. La Procuraduría debe actuar y la Policía debe rendir cuentas.

Porque cuando el Estado mata y nadie explica, la justicia también termina herida.